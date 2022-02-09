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Alanyaspor, Erencan Yardımcı'yı açıkladı
Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 16:03
- Güncelleme : 09.02.2022 - 16:29
Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti." ifadeleri kullanıldı.
4.2 MİLYON LİRAYA TRANSFER OLMUŞTU
Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı.