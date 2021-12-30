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    Alanyaspor, Francesco Farioli'yi bekliyor

    Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Francesco Farioli’nin gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 17:18
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    Alanyaspor, Francesco Farioli'yi bekliyor

    Alanyaspor, kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp, karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı.

    Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı.

    BU AKŞAM GÖRÜŞME YAPILACAK

    Alanyaspor’un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya’ya geliyor.

    Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli’nin, yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi.

    Fanatik'in haberine göre; yapılacak görüşmenin ardından Farioli’nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

    Alanyaspor, Francesco Farioli yi bekliyor #1

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