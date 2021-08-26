Alanyaspor, Melnjak'ı kadrosuna katıyor

Transferde atağa geçen Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, Rizespor’dan ayrılan sol bek oyuncusu Dario Melnjak’la her konuda anlaştı.

Leroy Fer’i kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor, transferde durmuyor.

Alanyaspor, Rizespor’dan ayrılan sol bek oyuncusu Dario Melnjak’la her konuda anlaştı. Oyuncunun birkaç gün içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Turuncu-yeşilliler, Meljnak için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Rizespor’la Melnjak arasındaki sözleşmenin alacaklarına karşılık fesih edildiği belirtildi.

Hırvat futbolcunun, Alanyaspor’a 3 yıllık imza atacağı bildirildi.