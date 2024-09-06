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Alanyaspor, Ui-Jo Hwang ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Ui-Jo Hwang ile sözleşme imzaladı Alanyaspor, geçen sezonun ikinci yarısında turuncu-yeşilli ekipte kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.