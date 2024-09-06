Alanyaspor, Ui-Jo Hwang ile sözleşme imzaladı

Haber Merkezi
Süper Lig'de mücadele eden Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Akdeniz ekibi, önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere'de Nottingham Forest takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki santrfor Ui-Jo Hwang ile anlaştığını bildirdi.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize yeniden 'hoş geldin' Hwang.
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