Alanyaspor Zinedine Ferhat’a çok yakın

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak Nimes Olympique forması giyen orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat'ı transfer etmek için geri sayımda. Çok yakında oyuncunun imza atması bekleniyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada noktalayan Alanyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz ekibi son olarak, orta saha bölgesine bir takviye yapmaya çok yaklaştı.

İmza çok yakın

Foot Mercato'da yer alan habere göre Alanyaspor, Nimes'ten ayrılan Zinedine Ferhat ile anlaşma sağladı. Zinedine Ferhat'ın önümüzdeki günlerde Alanya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Daha önce Montpellier, Saint-Etiente, Celtic ve Rangers gibi kulüplerle de temas halinde olan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun, teknik direktör Farioli'nin sisteminde önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

75 maçta 9 gol

Daha önce Le Havre ve USM Alger forması giyen Zinedine, Nimes'te geçirdiği 3 sezonda 75 maçta 9 gollük başarı yakaladı.