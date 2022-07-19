Petrol
105.83
-0.41%
Euro
17.9935
1.58%
Dolar
17.5681
0.78%
Altın
966.65
0.74%
Borsa
2464
0.53%
Bitcoin
382.502
-1.37%
BTXN Coin
7.33
0.27%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Alanyaspor Zinedine Ferhat’a çok yakın

    Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak Nimes Olympique forması giyen orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat'ı transfer etmek için geri sayımda. Çok yakında oyuncunun imza atması bekleniyor.
    • 19.07.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alanyaspor Zinedine Ferhat’a çok yakın

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada noktalayan Alanyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Akdeniz ekibi son olarak, orta saha bölgesine bir takviye yapmaya çok yaklaştı.

    İmza çok yakın

    Foot Mercato'da yer alan habere göre Alanyaspor, Nimes'ten ayrılan Zinedine Ferhat ile anlaşma sağladı. Zinedine Ferhat'ın önümüzdeki günlerde Alanya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Daha önce Montpellier, Saint-Etiente, Celtic ve Rangers gibi kulüplerle de temas halinde olan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun, teknik direktör Farioli'nin sisteminde önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

    Alanyaspor Zinedine Ferhat’a çok yakın #1

    75 maçta 9 gol

    Daha önce Le Havre ve USM Alger forması giyen Zinedine, Nimes'te geçirdiği 3 sezonda 75 maçta 9 gollük başarı yakaladı.


    İlginizi Çekebilir

    Yaşar Hacısalihoğlu: Kontrollü darbe cümlesini FETÖ’cülerin raporunda duydum
    Gündem

    Yaşar Hacısalihoğlu: Kontrollü darbe cümlesini FETÖ’cülerin raporunda duydum

    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti!
    Eğitim

    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti!

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Görüş Bildir