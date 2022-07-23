Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ı renklerine bağladı

Fransız ekibi Nimes ile sözleşmesi sona eren Zinedine Ferhat, Alanyaspor'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor kadrosuna bir takviye daha yaptı. Akdeniz ekibi Cezayirli futbolcu Zinedine Ferhat'ı kadrosuna kattı.

Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarında Zinedine Ferhat'ın transferi oyuncunun videosu ile duyuruldu.

Yeni sezonda Süper Lig'de

Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu 2019'dan bu yana Nimes forması giyiyordu. 2016'da ülkesinin Alger takımından Le Havre'a transfer olan Ferhat yeni sezonda Süper Lig'de top koşturacak.

Zinedine Ferhat bugüne kadar Cezayir Milli Takım formasını da 13 kez giydi.