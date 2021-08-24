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    Alanyaspor'da Siopis yerine Leroy Fer

    Alanyaspor, Trabzonspor'a gönderdiği Siopis'in yerini Leroy Fer ile doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 14:28
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    Alanyaspor'da Siopis yerine Leroy Fer

    Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Manolis Siopis'in yerini doldurdu.

    Alanyaspor, Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    LEROY FER KİMDİR?

    5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord'a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.

    Leroy Fer, bu sezon ise Feyenoord'un oynadığı 7 resmi maçın 5'inde toplam 213 dakika görev yaptı.

    Alanyaspor'da Siopis yerine Leroy Fer İZLE

    Alanyaspor da Siopis yerine Leroy Fer #1

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