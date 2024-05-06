Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması: Galatasaray'la görüşmedik Galatasaray'ın, Alanyaspor'un milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine eklediği ve kulüpler arasında ilk görüşmenin gerçekleştiğine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki ismin transferi konusunda herhangi bir takımla iletişime geçmediklerini dile getirdi.

İHA

Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istediği ve Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun da Oğuz için ilk etapta 7 milyon euro istediği, ardından bunun pazarlıkla 5 milyon euroya düştüğüne dair çıkan haberlerle alakalı Başkan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı.

"Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı"

Çavuşoğlu, şunları dedi:

Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiç bir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak.

36 maçta 12 gol ve 8 asist yaptı

2021 yılında bu yana Alanyaspor'un formasını giyen Oğuz, bu sezon gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekti ve A Milli Takım'a kadar yükseldi.

2.3 milyon euro piyasa değerine sahip hücum oyuncusu, bu sezon 36 resmi maça çıktı. Oğuz Aydın, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 8 asistle mücadele etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)