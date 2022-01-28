Alassane Ndao resmen Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alassane Ndao'yu kiraladığını duyurdu.

Antalyaspor, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli kulübünde forma giyen Alassane Ndao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE KARAGÜMRÜK’TE OYNAMIŞTI

25 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giymişti.

Antalyaspor daha önce Admir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins'i transfer etmişti.