Albayrak'ın Mert Hakan sözleri:Sana saat alacağım demişti

Abdurrahim Albayrak isim vermeyerek Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Albayrak, "Bana, 'Galatasaray forması giydiğim zaman sana saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum" dedi.

Galatasaray Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili konuştu.

"GALATASARAY'A GİTTİĞİM ZAMAN ROLEX ALACAĞIM"

Albayrak, "Çok açıklıkla söylüyorum. Ben bugüne kadar yıllardır sizle beraberim. Söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. 'Galatasaray forması giydiğim zaman sana saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum. Birçok futbolcu ile elimde ilgili çok detaylı yazılar var" dedi.

Bu noktada araya giren Mustafa Cengiz, "Değerli arkadaşlar, ben tam dinlenmedim galiba. Genç çocuklar, Ali değişir, Veli değişir dedim. Siz bir şey teklif ederseniz, başka biri daha fazla teklif ederse fikri değişebilir. Dedim mi demedim mi, bitti. Ben kimsenin kişiliğine bir şey demem. Ben pandoranın kutusunu açmam. Çok utanan, yüzü kızaran insanlar olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.