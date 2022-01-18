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    Albert Riera Galatasaray'da teknik ekibe katıldı

    Albert Riera Galatasaray'da teknik ekibe katıldı

    Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Albert Riera, Domenec Torrent'in yardımcısı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 16:00
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    Riera Galatasaray 'a geri döndü. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim dönemi yardımcı antrenörlük yapan Albert RieraDomenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu.

    Albert Riera bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla göreve başladı.

    Albert Riera Galatasaray da teknik ekibe katıldı #1

    "SNEIJDER'İN DE ADI GEÇMİŞTİ"

    Riera'nın Fatih Terim'in göreve devam etmesi halinde Florya'ya yeniden döneceği konuşuluyordu.

    Yakın zamanda Sneijder'in ismi geçse de Domenec Torrent'in yeni yardımcısı Albert Riera oldu.

    Albert Riera Galatasaray da teknik ekibe katıldı #2


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