Albert Riera Galatasaray'da teknik ekibe katıldı

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Albert Riera, Domenec Torrent'in yardımcısı oldu.

Riera Galatasaray 'a geri döndü. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim dönemi yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu.

Albert Riera bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla göreve başladı.

"SNEIJDER'İN DE ADI GEÇMİŞTİ"

Riera'nın Fatih Terim'in göreve devam etmesi halinde Florya'ya yeniden döneceği konuşuluyordu.

Yakın zamanda Sneijder'in ismi geçse de Domenec Torrent'in yeni yardımcısı Albert Riera oldu.