Albert Riera, görevi bıraktı

Albert Riera, Galatsaray'daki yardımcı antrenörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, görevini bıraktı.

Riera yaptığı açıklamada, 'Tarihinizin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum.' ifadelerini kullandı.

İşte Albert Riera'nın açıklaması:

"Sevgili CIMBOM! 2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum.

Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim bir gün tekrar buluşacağız.

"Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyorum"

Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere..."