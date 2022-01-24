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    Aleksandar Pesic: İstanbul'da kalacağım

    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin istediği Aleksandar Pesic sosyal medya hesabından, "Acun Ilıcalı Bey'e gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. İstanbul'da kalmaya karar verdim." dedi
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 15:26
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    Aleksandar Pesic: İstanbul'da kalacağım

    İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transferde adeta gaza bastı.

    Süper Lig'den birçok isimle ilgilenen Ilıcalı, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen santrafor Aleksandar Pesic ile ilgileniyordu.

    Pesic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeleri doğrularken, teklifi reddettiğini açıkladı.

    Aleksandar Pesic: İstanbul da kalacağım #1

    "ACUN ILICALI'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Pesic açıklamasında, "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

    Aleksandar Pesic: İstanbul da kalacağım #2

    Aleksandar Pesic: İstanbul da kalacağım #3


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