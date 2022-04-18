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    Alex de Souza, Süper Lig'den iki takımın teklifini reddetti

    Alex de Souza, Süper Lig'den iki takımın teklifini reddetti

    Brezilya'da hocalık yapan Alex de Souza, Süper Lig'den kendisine gelen iki teklifi reddetti. Brezilyalı genç teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor.
    • 18.04.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:45
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    Fenerbahçe'ye ilk geldiği günden beri sayısız başarılar kazanan Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarın gönlünde taht kurmuş durumda.

    Öyle ki Fenerbahçe, Alex'in heykelini bile dikmişti. Ayrılığı da bir o kadar hüzünlü olan Alex, şimdilerde Brezilya'nın Sao Paulo takımını çalıştırıyor.

    Brezilyalı hoca, bir gün Fenerbahçe'yi de çalıştırmanın hayalini kuruyor.

    "Alex'in hayali Fenerbahçe'yi çalıştırmak"

    Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mert Nobre, Alex'le ilgili açıklamalarda bulundu.

    Nobre, Futbol Arena'ya verdiği demeçte, Alex'e Süper Lig'den iki takımın teklif yaptığını ancak Brezilyalı hocanın, bu teklifleri "Hazır değilim" diyerek reddettiğini ifade etti.

    Nobre ayrıca, Alex'in hayalinin Fenerbahçe'yi çalıştırmak olduğunu söyledi.

    Alex de Souza, Süper Lig den iki takımın teklifini reddetti #2


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