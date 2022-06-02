Alex de Souza'dan Jorge Jesus mesajı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli takımla anlaşan Jorge Jesus'a başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jorge Jesus için Alex de Souza'dan sosyal medya paylaşımı geldi.

Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncusu Alex, Portekizli teknik adama başarılar diledi.

"Sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum"

Alex de Souza'nın paylaşımında "Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şans diliyorum. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiğiniz başarıları tekrar yakalarsınız. Brezilya'da, sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.