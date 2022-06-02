Petrol
114.05
-1.93%
Euro
17.6653
0.97%
Dolar
16.4649
0.44%
Altın
979.5
0.64%
Borsa
258
0.00%
Bitcoin
498.173
-4.31%
BTXN Coin
12.50
-0.31%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Alex de Souza'dan Jorge Jesus mesajı

    Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli takımla anlaşan Jorge Jesus'a başarılar diledi.
    • 02.06.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alex de Souza'dan Jorge Jesus mesajı

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jorge Jesus için Alex de Souza'dan sosyal medya paylaşımı geldi.

    Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncusu Alex, Portekizli teknik adama başarılar diledi.

    "Sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum"

    Alex de Souza'nın paylaşımında "Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şans diliyorum. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiğiniz başarıları tekrar yakalarsınız. Brezilya'da, sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

    Alex de Souza dan Jorge Jesus mesajı #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Öğrencilerin deprem paniği
    Dünya

    Öğrencilerin deprem paniği

    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı
    3. Sayfa

    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı

    Görüş Bildir