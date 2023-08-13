Alex Oxlade-Chamberlain'de sakatlık tehlikesi görülmedi Beşiktaş'a transfer olmak için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain için yapılan kontrollerde sakatlığa rastlanmadı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Ezeli rakiplerinin gerisinde bir yaz transfer dönemi geçiren Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak için kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde renklerine bağlamak için İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, oyuncuyla ilgili son kararını vermeye hazırlanıyor.

Sakatlık riski görülmedi

5 gündür Türkiye'de bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için tetkikler yapıldığı öğrenildi.

Geçmiş dönemde sık sakatlanan futbolcunun bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği ve şuanda herhangi bir sakatlık riskinin olmadığı öne sürüldü.

Alex Oxlade-Chamberlain'ın son durumuyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması halinde oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Liverpool'la 146 maça çıktı

Southampton'ın altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer olmuş ve burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon euroya Liverpool'a satılmıştı.

Yıldız isim, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.