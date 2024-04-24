Alex Oxlade-Chamberlain'e Southampton talip oldu Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat sakatlıklar sebebiyle istediği verimi alamadığı Alex Oxlade-Chamberlain'e, Southampton talip oldu.

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e sürpriz bir talip çıktı.

Siyah-beyazlı ekibe sezon başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği kadar verimli olamayan Oxlade-Chamberlain'e, Southampton talip oldu.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle umduğunu bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, tekrardan ülkesinde top oynamak istemesinden dolayı bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

25 maça çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.