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    Alex Teixeira Beşiktaş ile anlaştı

    Alex Teixeira Beşiktaş ile anlaştı

    Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Alex Teixeira 2 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi anlaşmanın yapılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 16:32
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    Transfer döneminde 3 yerli futbolcuyu kadrosuna katarak yeni yabancı kuralı öncesinde elini rahatlatan Beşiktaş, dünya yıldızı transferinde de sona yaklaştı.

    2 YIL İÇİN 4 MİLYON EURO KAZANACAK

    Josef de Souza aracılığıyla yakın ilişki kurulan Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı. 2 yıllık sözleşme için 2 milyon euro teklife evet diyen Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Alex Teixeira Beşiktaş ile anlaştı #1

    119 MAÇTA 57 GOL 33 ASİST

    Shakhtar Donetsk formasıyla yıldızı parlayan 31 yaşındaki futbolcu Jiangsu FC'ye transfer olduktan sonra Avrupa futbolundan bir süre uzak kalmıştı. Çin'de de iyi bir oyun sergileyen Teixeira 119 lig maçında 57 gol 33 asist yapmıştı.

    Alex Teixeira Beşiktaş ile anlaştı #2

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