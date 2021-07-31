Alex Teixeira Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Son şampiyon Beşiktaş'ı yeni sezonda 3 kulvarda yarış bekliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bir transferin daha sonuna geldi.

Beşiktaş, uzun zamandır istediği Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlı kulüp, Teixeira'yı birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.

TRT Spor’un haberine göre; Teixeira, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Yıldız futbolcu, Vasco de Gama ve Shakhtar Donetsk'in ardından son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'de forma giymişti.