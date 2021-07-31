Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
346.510
5.32%
EXEN Coin
24.88
3.66%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C
    Alex Teixeira Beşiktaş'ta

    Alex Teixeira Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son şampiyon Beşiktaş'ı yeni sezonda 3 kulvarda yarış bekliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bir transferin daha sonuna geldi.

    Beşiktaş, uzun zamandır istediği Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlı kulüp, Teixeira'yı birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek.

    Alex Teixeira Beşiktaş ta #1

    SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

    Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.

    TRT Spor’un haberine göre; Teixeira, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

    Yıldız futbolcu, Vasco de Gama ve Shakhtar Donetsk'in ardından son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'de forma giymişti.

    Alex Teixeira Beşiktaş ta #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir