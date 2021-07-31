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Alex Teixeira Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
- Haber Merkezi
- 31.07.2021 - 17:31
- Güncelleme : 31.07.2021 - 17:58
Son şampiyon Beşiktaş'ı yeni sezonda 3 kulvarda yarış bekliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bir transferin daha sonuna geldi.
Beşiktaş, uzun zamandır istediği Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlı kulüp, Teixeira'yı birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek.
SÖZLEŞME 2+1 YILLIK
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.
TRT Spor’un haberine göre; Teixeira, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.
Yıldız futbolcu, Vasco de Gama ve Shakhtar Donetsk'in ardından son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'de forma giymişti.