Alex Teixeira: Cumartesi İstanbul'a geliyorum

Beşiktaş'ın transferde sona yaklaştığı Alex Teixeira, yaptığı görüntülü konuşmada, "Cumartesi İstanbul'a geliyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira transferinde sona gelindi.

Önceki gün siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve takımın başarılı yıldızı Josef de Souza, Facetime’dan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcu, İstanbul’a adım atacağı tarihi bizzat açıkladı.

Transferin gündeme geldiği ilk andan itibaren adeta kulübün bir yöneticisi gibi hareket eden, vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira’yı ikna etme çalışan Josef, bu görüşmede de başroldeydi.

“CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL’DAYIM”

Görüntülü yapılan görüşmede kamerayı Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ’a çeviren Brezilyalı futbolcu, “Taraftar dahil herkes seni bekliyor.” diyerek Alex Teixeira’ya presini sürdürdü. Teixeira ise “Geliyorum, cumartesi günü İstanbul’dayım. Sabırsızlanıyorum. Burada antrenmanlarımı eksiksiz sürdürüyorum. Hazır olacağım.” diyerek siyah-beyazlılara müjdeyi verdi.

“TÜRKİYE’DE ÇOK BAŞARILI OLACAK”

Hürriyet’in haberine göre; Josef de Souza ise ülkesi Brezilya’da beraber tatil yaparken ‘Kartal pençesi’ hareketi yaptırdığı yakın arkadaşının, Türkiye’ye gelmek için sabırsızlandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de çok başarılı olacak. Çok başarılı bir kadroya sahibiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın oyun sistemine uyan, dikine gidebilen ve şut atabilen önemli futbolcu. Cumartesi günü İstanbul’a gelecek olması bizleri sevindirdi. Her geçen gün Şampiyonlar Ligi için kadromuz güçleniyor.”