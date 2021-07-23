Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Alex Teixeira: Kısa zamanda kararımı vereceğim

Alex Teixeira: Kısa zamanda kararımı vereceğim

Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Alex Teixeira sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aldığım teklifleri menajerimle görüşmek için Dubai'ye geldim. Kararı çok yakın zamanda açıklayacağım" dedi.