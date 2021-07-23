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Alex Teixeira: Kısa zamanda kararımı vereceğim
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 10:16
Transfer döneminde 3 yerli futbolcuyu kadrosuna katarak yeni yabancı kuralı öncesinde elini rahatlatan Beşiktaş, dünya yıldızı Alex Teixeira'yı da kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın dışında başka kulüplerin de ilgisi olan Teixeira, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varmıştı.
Ancak bugün oyuncu sosyal medya hesabından transferle ilgili açıklamada bulundu.
"KARARI ÇOK YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"
Teixeira yaptığı açıklamada, "Aldığım teklifleri menajerimle görüşmek için Dubai'ye geldim. Geleceğimle alakalı kararı çok yakın zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı oyuncu Vasco Da Gama'da başladığı kariyerinde Shakhtar Donetsk ve Çin'in Jiangsu ekibinin formalarını giydi.
Ocak ayından bu yana serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu, Jiangsu ile son sezonda çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.
Teixeria, 2016 Shakhtar Donetsk’ten Jiangsu’ya transfer olurken, Çin ekibi oyuncunun bonservisine 50 milyon Euro ödemişti.