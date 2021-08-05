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    Alex Teixeira sözleşmeyi imzaladı

    Alex Teixeira sözleşmeyi imzaladı

    Beşiktaş'ın peşinde olduğu Alex Teixeira, siyah-beyazlılarla resmi anlaşmayı imzaladı. Brezilyalı futbolcunun, pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:36
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    Beşiktaş'ta transferi adeta yılan hikayesine dönen Alex Teixeira'da düğüm çözüldü.

    İMZALAR ATILDI

    Alex'in yakın arkadaşı Josef de Souza'nın çabaları ve Brezilyalı futbolcunun diğer takımlarla anlaşamaması üzerine ibre, siyah-beyazlılara dönmüştü.

    Orta Çizgi'de yer alan habere göre; son yapılan görüşmelerde pürüzler giderilirken 31 yaşındaki futbolcu da dün, kendisini Beşiktaş'a bağlayan anlaşmayı imzaladı.

    Alex Teixeira'nın performansı - İZLE

    Alex Teixeira sözleşmeyi imzaladı #1

    MENAJERİ DUYURDU

    Futbolcunun menajeri Junior Mendoza'nın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor." demesi dikkatlerden kaçmadı.

    Alex Teixeira sözleşmeyi imzaladı #2

    JOSEF VE TEIXEIRA'NIN DİYALOĞU

    Josef de Souza da "Kim mutlu elini kaldırsın?" paylaşımı yaparken yorumlarda Teixeira'nın el kaldıran emoji gönderisi dikkat çekti. Josef bu yorumun ardından "Biliyorum" dedi.

    Alex Teixeira sözleşmeyi imzaladı #3

    Alex Teixeira sözleşmeyi imzaladı #4

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