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    Alex Teixeira'ya Al-Sadd talip oldu

    Alex Teixeira'ya Al-Sadd talip oldu

    Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Alex Teixera'yı, Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'ın istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:11
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    Kara Kartal’ın sezon başında kadrosuna kattığı marka transferler arasında yer alan Alex Teixeira, büyük beklentiyle katıldığı takımda beklenen performansı sergileyememişti.

    Hücum hattında Anderson Talisca etkisi göstermesi beklenen Sambacı, yaşadığı sakatlıklar ve Kovid-19 süreci gibi durumların da etkisiyle verimli olamadı.

    Bu sezon 29 maçta forma giyip 4 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcu, son karşılaşmalara ilk 11’de çıksa da her geçen gün gözden düşen bir görüntü ortaya koydu.

    Alex Teixeira ya Al-Sadd talip oldu #1

    Al-Sadd talip oldu

    Bu durumun ardından tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Beşiktaş Yönetimi’ne ilk öneri, Katar Ligi ekibi Al Sadd’dan geldi.

    Liginde lider konumda bulunan kulüp, Alex için Kartal’a 3 milyon euro bonservis, oyuncuya da 5 milyon euro maaş teklif etti.

    Beşiktaş’a yıllık maliyeti 3.2 milyon euro olan futbolcunun kontratından çıkma ve ekstra olarak 3 milyon euro da gelir elde etme fırsatı elde eden yönetim, teklife olumlu yaklaştı.

    Kulüpler arasındaki pazarlıkların son aşamada olduğu belirtilirken lig bitimine doğru transferin tamamlanması bekleniyor.

    Alex Teixeira ya Al-Sadd talip oldu #2

    Gol krallığında Ayew zirvede

    Öte yandan Katar Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde, 15 golle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew yer alıyor.

    Alex Teixeira ya Al-Sadd talip oldu #3

    Alex Teixeira ya Al-Sadd talip oldu #4


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