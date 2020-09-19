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    Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor

    Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor

    Fransız basını, Manchester United'ın Alex Telles ile 5 yıllığına anlaştığını yazdı. İngiliz ekibinin Porto'ya 40 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 11:08
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    Yıllardır Alex Telles'in bir sonraki satışından para kazanmak için bekleyen Galatasaray'a nihayet iyi haber geldi.

    Adı uzun süredir İngiliz ekipleriyle anılan 27 yaşındaki futbolcu, sonunda Premier Lig'in yolunu tutuyor gibi gözüküyor.

    Fransız RMC'nin haberine göre Brezilyalı oyuncu, Manchester United ile 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.

    GALATASARAY, 3.4 MİLYON EURO KAZANACAK

    İngiliz ekibinin Sambacı için 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ve yüzde 10 payı olan Galatasaray'ın da yaklaşık 3.4 milyon euroyu kasasına koyacağı kaydedildi.

    Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer olmuştu.

    10 GOL 9 ASİST

    Geçen sezon Porto formasıyla 40 resmi maça çıkan Brezilyalı sol bek,10 gol atıp 9 da asist yaptı.

    Alex Telles, Manchester United a transfer oluyor #1

    Alex Telles, Manchester United a transfer oluyor #2

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