Alex Telles, Ronaldo'nun takımında Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da tamamlayan Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.

Bonservisi Manchester United'da bulunan Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Nassr, Brezilyalı sol bek için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Yıllık 7 milyon euro kazanacak

Suudi Arabistan ekibinin Manchester United ile 4 milyon pound bonservis + bonuslar karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

30 yaşındaki Telles, Al-Nassr'da 7 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Telles, geride bıraktığımız sezon Sevilla'da kiralık olarak oynadı.

Alex Telles, Manchester United'daki takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'da yeniden buluşacak.