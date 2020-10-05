Alex Telles sağlık kontrolünden geçti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, İngiliz devi Manchester United'a transfer olmak için İngiltere'ye gitti. Brezilyalı sol bek, sağlık kontrollerinden geçti.

Premier Lig'e istediği gibi giriş yapamayan Kırmızı Şeytanlar, Porto'ya Alex Telles için 12 milyon sterlinlik transfer teklifi yapmış ancak bu teklif kabul görmemişti.

Teklifi revize eden İngiliz temsilcisi, 27 yaşındaki Brezilyalı için teklifini 15.6 milyon sterline çıkarırken, Porto ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Telles için Porto, 15.6 milyonluk teklifi kabul etti.

ALEX TELLES, MANCHESTER'DA

Brezilyalı futbolcu, transferin son gününde Manchester şehrine giderek sağlık kontrollerinden geçti. Arabanın arkasında görülen tecrübeli sol bek için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

GALATASARAY PAY ALACAK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın da kasasına para girecek. Sarı-kırmızılılar, Portekiz temsilcisiyle yaptığı anlaşma gereği Telles'in satışından yüzde 10 pay olan 1.5 milyon sterlin gibi bir para kazanacak.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Alex Telles'in Porto'ya transfer olduğu 12 Temmuz 2016 tarihinde sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı: "Profesyonel futbolcularımızdan Alex Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir."