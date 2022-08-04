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    Alex Telles, Sevilla'ya kiralandı

    Manchester United'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerden eski Galatasaraylı Alex Telles, La Liga ekiplerinden Sevilla’ya kiralandı.
    • 04.08.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:35
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    Alex Telles, Sevilla'ya kiralandı

    Manchester United, sol beke Hollandalı Tyrell Malacia'yı transfer ederken; takımda forma şansı azalan Alex Telles'in yeni durağı belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu Sevilla kulübüne kiralandı.

    Yeni transfer formayı kaptı

    2020'de Porto'dan Manchester United'a transfer olan ancak rotasyonda Luke Shaw'un arkasında kalan Telles, geçen sezon daha fazla şans bulmuştu. Buna karşın, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın isteğiyle Feyenoord'dan Tyrell Malacia kadroya katıldı. Telles, Malacia'nın gelişiyle bir kez daha tercih dışında kaldı.

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 29 yaşındaki oyuncunun Sevilla'ya kiralandığını duyurdu. Romano, "Telles sağlık kontrülünden geçtikten sonra Sevilla'ya imza atacak. Sevilla, Telles'in maaşının 2 milyon Euro'luk bir bölümünü ödeyecek ve oyuncunun kiralanmasında satın alma opsiyonu bulunmayacak. Telles, Haziran 2023'te Manchester United'a dönecek." ifadeleriyle transferi duyurdu.

    Alex Telles, Sevilla ya kiralandı #1

    Sözleşmesi 2024 yılında bitiyor

    Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Brezilyalı oyuncu, satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşması ile İspanyol temsilcisine transfer oldu.


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