Alexander Soderlund Rizespor'da

Süper Lig takımlarından Rizespor, Alexander Soderlund'u 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

1.5 YILLIK İMZA

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İsveç 1. Lig ekiplerinden BK Hacken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Soderlund kendisini 1.5 sezon yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.

"Soderlund, kulübümüze hoş geldin" ifadesi de kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.



