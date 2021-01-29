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Alexander Soderlund Rizespor'da
Süper Lig takımlarından Rizespor, Alexander Soderlund'u 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 15:55
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
1.5 YILLIK İMZA
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İsveç 1. Lig ekiplerinden BK Hacken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Soderlund kendisini 1.5 sezon yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.
"Soderlund, kulübümüze hoş geldin" ifadesi de kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.