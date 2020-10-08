Alexander Sörloth: Leipzig ile çok önceden anlaşmıştım

Alexander Sörloth: Leipzig ile çok önceden anlaşmıştım

Trabzonspor ile yollarını ayırarak Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Alman ekibiyle sözleşme imzalayınca rahatladığını söyledi.

Ani bir kararla Trabzonspor'dan ayrılan Alexander Sörloth, Leipzig ile çok önceden anlaştığını itiraf etti.

Sörloth'un sözleri şu şekilde:

"ORAYA GİDECEĞİME YÜZDE 100 EMİNDİM"

"RB Leipzig çok profesyonel bir kulüp ve üst düzey seviyede kendine yer buldu. Şampiyonlar Ligi'nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile. Oraya gideceğime yüzde 100 emindim."





"SÖZLEŞMEYİ İMZALAYINCA RAHATLADIM"

"Çok hareketli aylar geçirdim. Transferimde memnun olması gereken çok taraf vardı. İşler iyi gidip, sözleşmeyi imzaladığımda gerçekten bir rahatlama hissettim."

"Bundesliga pratiğine biraz alışmam lazım, bir adaptasyon süreci gerekiyor. Umarım zaman geçtikçe daha da iyi durumda olacağım. Kariyerimdeki değişimin nedeni, kazandığım özgüven ve gol vuruşumu geliştirmem. Böylece daha iyi bir golcü oldum."

"Haaland ile çok benzer oyuncularız ve ikimiz de aynı düşünüyoruz. Topu nerede istediğimizi biliyoruz, ikimiz de defans arkasına koşmayı seviyoruz, çapraz koşular yapıyoruz. Norveç'te birlikteliğimiz o yüzden iyi işleyecek."