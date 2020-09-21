Alexander Sörloth, Leipzig'e imzayı atıyor

Leipzig ile transfer görüşmesi yapmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un, kısa süre içerisinde imza atacağı öğrenildi. Trabzonspor, bu transferden 12 milyon euro gelir elde edecek.

Norveç Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden ve Uluslar Ligi maçlarının ardından bir daha Türkiye'ye dönmeyen Alexander Sörloth, bordo-mavili kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

Yaşanan kriz üzerine golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışan ancak başaramayan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun satışı konusunda Crystal Palace ile anlaşmaya vardı.

ALMANYA'YA GİTTİ

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, menajeriyle birlikte Almanya’ya giden oyuncunun transferinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun, Leipzig havalimanı yakınındaki bir hastanede sağlık muayenesinden geçirileceği ifade edildi.

Kontrollerin ardından oyuncunun, kendisini Alman ekibine bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

YARISI TRABZONSPOR'UN

Sörloth'un 24 milyon euro civarında bir rakama satılacağı ve bu paranın yarısının Trabzonspor'a verileceği öğrenildi.