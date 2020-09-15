Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmek istemiyor

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un, ligler devam etmesine rağmen hala Norveç'ten Türkiye'ye dönmemesi taraftarların sabrını taşırdı.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi devam ediyor...

Uluslar Ligi maçları için ülkesi Norveç'e giden ancak bir daha Türkiye'ye dönmeyen 24 yaşındaki golcü, taraftarların gözünden iyice düştü.

Ligler devam etmesine rağmen takımını yalnız bırakan golcü futbolcu, kendisini bırakmayan yönetime karşı cephe almış vaziyette.

NORVEÇ'TE SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

Leipzig ve Tottenham'ın listesinde yer alan Norveçli golcü, transfer sorunu çözülene kadar Trabzon'a dönmeyecekmiş gibi görünüyor.

Ligin ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 yenilen ve Sörloth'un yokluğunu fazlasıyla hisseden Karadeniz ekibinin, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.