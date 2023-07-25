Alexander Sörloth, Villarreal'e transfer oldu Villarreal, 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Alexander Sörloth'u renklerine bağladı.

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Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu.

Norveçli golcü İspanya La Liga ekibi Villarreal'e transfer oldu.

10 milyon Euro bonservis

Yapılan açıklamada Sörloth'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Almanya temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki futbolcuyla 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

İspanyol basınına göre Villarreal, Sörloth'un bonservisi için Leipzig'e 10 milyon Euro ödeyecek.

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda ise 49 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

Sörloth, geçen sezon kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında oynadı, çıktığı 46 maçta 16 gol atarken 4 de asist yaptı.