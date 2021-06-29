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    Alexander Sörloth'a Belçika'dan yakın ilgi

    Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth için daha önce Gent forması giydiği Belçika'nın önemli ekiplerinin devreye girebilecekleri belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 13:48
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    Alexander Sörloth'a Belçika'dan yakın ilgi

    Trabzonspor 'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'a, bir başka eski durağından talipler çıktı.

    BELÇİKA TAKIMLARI SORLOTH'UN PEŞİNDE

    Voetbal Nieuws'e göre; Belçika'nın önemli ekipleri Alexander Sörloth için devreye girebilirler.

    Leipzig'de istenen performans düzeyine ulaşamadığı belirtilen Alexander Sörloth'un kiralanabileceği ifade edilirken bu doğrultuda Anderlecht, Genk ve Gent'in etkin olabilecekleri aktarıldı. Mbokani ile anlaşmayı başaramayan Antwerp'in de Norveçli golcüyü isteyebileceği ifade edilmekte.

    Alexander Sörloth a Belçika dan yakın ilgi #1

    DAHA ÖNCE GENT'TE OYNAMIŞTI

    Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans sonrası Leipzig'e transfer olan Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.

    Alexander Sörloth a Belçika dan yakın ilgi #2

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