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    Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth, sarı-lacivertli yönetime bir kez daha olumsuz yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin transfer çabası sürüyor.
    • 18.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 17:21
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    Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe 'de gündem golcü transferi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertli ekipte, hücum hattına forvet takviyesi yapmak için düğmeye basıldı.

    Edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe, Valencia'nın Maxi Gomez için aşırı yüksek bir bonservis bedeli talep etmesinin ardından rotasını Alexander Sörloth'a çevirdi.

    Alexander Sörloth tan Fenerbahçe ye kötü haber #1

    "Türkiye'de oynamak istemiyorum"

    Norveçli golcü ile anlaşan sarı-lacivertliler Almanya'dan gelen haberle şoka uğradı. Borussia Mönchengladbach'ın ilgisi sonrası çark eden yıldız futbolcu "Türkiye'de oynamak istemiyorum. Hedefim Avrupa." diyerek Fenerbahçelileri kızdırdı.

    Yönetimin ikna çabaları sürerken tecrübeli oyuncunun Mönchengladbach ile görüşerek sarı-lacivertlilere cevap vermesi beklenirken, yılan hikayesine dönen transfer Ali Koç'un da taraftarla arasını açıyor.

    Yönetimin en kısa sürede golcü transferini bitirmek için büyük çaba sarf ettiği kaydediliyor.

    Alexander Sörloth tan Fenerbahçe ye kötü haber #2


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