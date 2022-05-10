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    Alexander Sörloth'un menajeri İstanbul'a geliyor

    Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.
    • 10.05.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:46
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    Alexander Sörloth'un menajeri İstanbul'a geliyor

    Bu sezon santrfor konusunda şanssız olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth savaşı devam ediyor.

    Şu anki kulübü Real Sociedad'ın opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Kuzey'in Kralı lakaplı futbolcunun menajeri perşembe günü İstanbul'a gelecek.

    Bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth'un Türkiye'de oynamaya artık sıcak baktığı ve eski formuna kavuşmak için Süper Lig'e ihtiyacı olduğunu söylediği de gelen haberler arasında.

    Alexander Sörloth un menajeri İstanbul a geliyor #1

    İstanbul'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'la görüşecek

    Alexander Sörloth'un İstanbul'a gelecek olan menajerine tam yetki verdiği belirtildi. Menajerinin önce Beşiktaş'la ardından da Fenerbahçe ile temas kurması beklenirken, Leipzig'in de 8-10 milyon euro gibi bir bonservis belirlediği biliniyor.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncu satışı yaparak bu bonservisi verebileceği tahmin edilirken, en kötü ihtimalle kiralık olarak bir hamle yapılacak.

    Alexander Sörloth un menajeri İstanbul a geliyor #2

    41 maçta 7 gol attı

    Real Sociedad formasını bu sezon 41 kez giyen Alexander Sörloth, burada da istenen düzeyde performans sergileyemedi.

    Norveçli oyuncu rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Alexander Sörloth takım arkadaşlarına da 1 gol pası verdi.

    Bilindiği üzere Kuzey'in Kralı Trabzonspor formasıyla attığı 33 gol ve 11 asistle büyük beğeni toplamış ardından da Leipzig'e 20 milyon euroya satılmıştı. (Paranın bir kısmını Trabzonspor alırken bonservisi Crystal Palace'ta bulunuyordu.)

    Alexander Sörloth un menajeri İstanbul a geliyor #3


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