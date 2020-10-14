Alexander Sörloth'un parası Trabzonspor'a ulaştı

Alman ekibi Leipzig, Sörloth transferi nedeniyle Trabzonspor'a ödemesi gereken 10 milyon euroluk parayı bordo-mavili kulübün hesabına yatırdı.

Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor bir nebze olsun feraha ulaştı.

1 MİLYON EURO DAHA GELEBİLİR

Alexander Sörloth'un, Alman ekibi Leipzig'e 10 milyon euroluk (93.1 milyon TL) satışı sonrasında dün bu rakam bordo-mavili kulübe ulaştı. Kırmızı-beyazlıların, ücreti Karadeniz ekibinin hesabına yatırdığı öğrenildi.

Norveçli golcünün performansına göre Trabzon 1 milyon euro daha alabilecek.

GÜNÜNDEN ÖNCE ÖDEME

Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı.

Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan bordo-mavililerde bu durum, milli ara sonrası için takımda doping etkisi yarattı.