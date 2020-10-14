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Alexander Sörloth'un parası Trabzonspor'a ulaştı
Alman ekibi Leipzig, Sörloth transferi nedeniyle Trabzonspor'a ödemesi gereken 10 milyon euroluk parayı bordo-mavili kulübün hesabına yatırdı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 10:47
Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor bir nebze olsun feraha ulaştı.
1 MİLYON EURO DAHA GELEBİLİR
Alexander Sörloth'un, Alman ekibi Leipzig'e 10 milyon euroluk (93.1 milyon TL) satışı sonrasında dün bu rakam bordo-mavili kulübe ulaştı. Kırmızı-beyazlıların, ücreti Karadeniz ekibinin hesabına yatırdığı öğrenildi.
Norveçli golcünün performansına göre Trabzon 1 milyon euro daha alabilecek.
GÜNÜNDEN ÖNCE ÖDEME
Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı.
Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan bordo-mavililerde bu durum, milli ara sonrası için takımda doping etkisi yarattı.