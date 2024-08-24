Alexandru Cicaldau, Galatasaray'dan ayrılıyor! 3.5 milyon euro... Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau, Belçika'nın Westerlo takımıyla anlaşmaya yakın.

Haber Merkezi

Galatasaray'da forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olmak üzere. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Westerlo'nun, Cicaldau için Galatasaray'a 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncuya Süper Lig'den de ilgi var. Bodrum FK ve Gaziantep FK, Cicaldau ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Orta sahanın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY, 6.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Futbola Hagi Akademisi'nde başlayan ve Viitorul ile Craiova'da forma giyen Cicaldau, 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Al Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiraladı.

Romanya Milli Takımı'nda 38 kez forma giyen Cicaldau, bu maçlarda 4 gol kaydetti.