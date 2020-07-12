Alex'ten stoper tavsiyesi: Leo Santos

Yeni sezon için stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, Alex de Souza'dan bir öneri geldi. Brezilyalı efsane, Corinthians’ın 21 yaşındaki ismi Leo Santos'u tavsiye etti.

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, önümüzdeki sezona iddialı başlamak istiyor...

Bu sezon stoper bölgesindeki kritik hatalar nedeniyle birçok maçta puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde özellikle bu bölgeye iki isim dahil etmeyi düşünüyor.

ALEX ÖNERDİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Alex de Souza'dan bir öneri geldi.

Brezilyalı efsane, Corinthians’ın 21 yaşındaki ismi Leo Santos'un kadroya dahil edilebileceğini belirtti. Bunun üzerine sarı-laciverliler, oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Geçen yıl Real Madrid ile de adı anılan Leo Santos için daha önce mart ayında da bir temas olmuş ancak görüşmeler devam etmemişti. Fenerbahçe, bu kez ilk ciddi adımı atmış oldu.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan Leo Santos için sarı-lacivertli yetkilliler, Corinthians'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanırsa oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.