Alfredo Morelos, Fenerbahçe için geliyor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Yaz transfer döneminde kadrosunu 13 yeni isimle güçlendiren Fenerbahçe, imza attırdığı yıldız isimlerle dikkatleri çekmeyi başardı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Umut Nayir'in ardından forvet bölgesine bir ismi daha katıyor.

Batshuayi yerine gelecek

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir forvet için harekete geçti.

Ryan Kent'in eski takım arkadaşı

Bu doğrultuda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı.

Kolombiyalı santrforun bu gece (Salı) Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

6 sezon Rangers forması giydi

Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giydi.

Kolombiyalı isim, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.