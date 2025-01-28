Ali Akman, Çorum FK'ye transfer oldu

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1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Belçika'nın Verbroedering Dender kulübünden Ali Akman'ı transfer etti.

Kırmızı siyahlılardan yapılan açıklamada Ali Akman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

18 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Çorum FK'den yapılan paylaşımda 22 yaşındaki golcünün Çorum'un plaka kodu olan 18 numaralı formayı giydiği görüldü.

Bursaspor altyapısında yetişen Ali Akman, daha sonra Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen, Göztepe ve son olarak Verbroedering Dender formalarını giydi.