Ali Akman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray genç golcü Ali Akman'ı kiralamak istiyor.Bu haberden sonra Ali Akman'ın hayatı merak konusu oldu.İşte Ali Akman'ın hayatı ve kariyeri..

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray genç golcü Ali Akman'ı kadrosuna katmak istiyor.Eski futbolcu Ayhan Akman'nın yeğeni olan Ali Akman geçtiğimiz sezon Nec Nijmegen takımında kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Akman ve Efe Akman'da Galatasaray forması giyiyor.Avusturya kampında takımla birlikte çalışan Akman kardeşler performanslarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.





Galatasaray'ın Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği söyleniyor.



Sosyal medyada gündem olan transfer haberiyle Ali Akman'ın kariyeri merak uyandırdı.Ali Akman kaç yaşındai hangi takımlarda forma giydi bir birçok merak edline soru cevap arıyor.İşte Ali Akman'ın hayatı..

Ali Akman kimdir?

Ali Akman 18 Nisan 2002 yılında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünyaya geldi.Futbola 2013 yılında İnegölspor altyapısında başlayan Ali Akman eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğenidir.

İnegölspor altyapısında 2015 yılında Bursaspor'a transfer olan Ali Akman santrafor bölgesinde oynamaktadır.31 Ağustos 2018 tarihinden Bursaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu 2021 yılında kadro dışı bırakıldıktan sonra olaylı bir şekilde Bursaspor'dan ayrıldı.

Bursapor'dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman 4 yıllık sözleşme imzaladı.Ali Akman daha sonra NEC Nijmegen' kiralık olarak verildi.Geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de geçiren genç golcü çıktığı 32 maçta 6 gol attı.

Ali Akman, Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 ve Türkiye U-18 alt yaş Kategorilerinden forma giymiştir.

Ayhan Akman'ın yeğenine Galatasaray formasını giydirmek için yoğun çaba sarf ettiği söyleniyor.Kısa süre içerisinde transferin netlik kazanması bekleniyor..