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    Ali Akman kiralık gidiyor

    Ali Akman kiralık gidiyor

    Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen’e 1 yıl kiralık gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 20:48
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 22:00
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    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen’e kiralanacak.

    TECRÜBE KAZANMASI AMAÇLANIYOR

    Alman kulübü Ali Akman’ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen’e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

    Ali Akman kiralık gidiyor #1

    TFF 1. Lig'de geride bıraktığımız sezonda Bursaspor formasıyla 20 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın peşinden koştuğu genç oyuncu tercihini Bundesliga'dan yana kullanmıştı.

    Ali Akman kiralık gidiyor #2

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