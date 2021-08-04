Ali Akman, Nijmegen'e kiralandı

Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, bir sezonluğuna NEC Nijmegen takımına kiralandı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalayan Ali Akman, gelecek sezonu Almanya değil Hollanda'da geçirecek.

Hollanda'nın NEC Nijmegen takımı, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.

OYUNCUNUN TECRİBE KAZANMASI AMAÇLANIYOR

Alman kulübü Ali Akman’ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen’e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

TFF 1. Lig'de geride bıraktığımız sezonda Bursaspor formasıyla 20 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın peşinden koştuğu genç oyuncu tercihini Bundesliga'dan yana kullanmıştı.