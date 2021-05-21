Ali Koç 4 teknik direktör adayı belirledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda çalışmak için 4 teknik direktör adayı belirledi.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları yapılmaya başlandı. Emre Belözoğlu ile yeni sezona devam etme kararı daha mümkün görünse de Ali Koç yönetiminin farklı planları da var.

Özellikle Başkan Ali Koç’un dünkü basın toplantısında, “Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz” demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi.

Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda.

İLK HEDEF LÖW

Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı’na veda edecek olan Löw var. Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.

Löw’ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan’ın hocası Dalic. O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde.

Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund’u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre... İsviçreli hocanın, Fener’in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.