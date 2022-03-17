Petrol
105.57
7.70%
Euro
16.36
1.31%
Dolar
14.73
0.78%
Altın
922.40
1.96%
Borsa
2134
2.14%
Bitcoin
601.298
0.40%
BTXN Coin
39.25
-0.20%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Ali Koç: Berke'yle devam etmeyeceğiz

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç file bekçisi Berke Özer ile yolların ayrılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 18:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Koç: Berke'yle devam etmeyeceğiz

    Fenerbahçe'de 6 genç oyuncuyla sözleşme yenilendi. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin, Melih Bostan ve İsak Vural ile anlaşma yapıldı.

    İmza töreninde söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerle ilgili de açıklamada bulundu.

    "BERKE İLE BİRLİKTE OLMAMAYA KARAR VERDİK"

    Kaleci Berke ile ilgili açıklama da yapan Ali Koç, genç file bekçisi Berke Özer ile yolların ayrılacağını açıkladı.

    Koç, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik." dedi.

    Ali Koç: Berke yle devam etmeyeceğiz #1


    İlginizi Çekebilir

    Karla mücadele toplantısı için bir araya geldiler
    Gündem

    Karla mücadele toplantısı için bir araya geldiler

    Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı
    Yaşam

    Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir