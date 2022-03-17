Ali Koç: Berke'yle devam etmeyeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç file bekçisi Berke Özer ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de 6 genç oyuncuyla sözleşme yenilendi. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin, Melih Bostan ve İsak Vural ile anlaşma yapıldı.

İmza töreninde söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerle ilgili de açıklamada bulundu.

"BERKE İLE BİRLİKTE OLMAMAYA KARAR VERDİK"

Kaleci Berke ile ilgili açıklama da yapan Ali Koç, genç file bekçisi Berke Özer ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Koç, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik." dedi.