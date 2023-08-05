Ali Koç bir kez daha Merih Demiral ile görüştü Fenerbahçe, milli futbolcu Merih Demiral için şansını tekrar zorlamaya karar verdi. Sarı-lacivertliler Inter ile anlaşmak isteyen 25 yaşındaki stoperin aklını çelmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yaklaşık 1 ay önce telefonla aradığı Merih Demiral'ın kapısını bir kez daha çaldı. "Gel bize şampiyon olalım." sözünü tekrararlayan Koç, İtalya'da oynayan deneyimli stoperi ikna etmek için iyi hazırlanmış bir sözleşme sunacaklarını da belirtti. Inter olmazsa Fenerbahçe Inter'den hâlâ beklediği teklifi alamayan milli stoperin sarı-lacivertlilerden biraz daha süre istediği kaydedilirken, Merih, Atalanta'nın sezon öncesi kamplarına da katılmadı. Inter cephesinden adım gelmezse Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrosuna katacak. 25 yaşındaki savunmacı, 1 gol atarak takımına katkı sağladı.