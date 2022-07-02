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    Ali Koç, Kim Min Jae ile görüştü

    Ali Koç, Kim Min Jae ile görüştü

    Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Güney Koreli stoper Kim Min Jae ile görüşerek takımda kalması için söz aldı.
    • 02.07.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 09:04
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    Birçok Avrupa devinin transfer listesindeki Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin geleceği belli oldu.

    Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Min Jae Kim sonunda ikna oldu.

    Başkan Ali Koç ile teknik patron Jorge Jesus, görüştükleri Kim'den takımda kalması yönünde söz aldı.

    Ali Koç, Kim Min Jae ile görüştü #1

    En az 1 sene daha Fenerbahçe'de

    24 yaşındaki stoper, 1 sene daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Güney Koreli oyuncu, milli takımıyla kasım sonunda başlayacak Dünya Kupası'nda oynamak istiyor.

    Ali Koç, Kim Min Jae ile görüştü #2

    Yönetim memnun

    Bu nedenle düzenli oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu Fenerbahçe'de yola devam etmek cazip geliyor.

    Fenerbahçe yönetimi de Kim'i, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda elde tutmanın memnuniyetini yaşıyor.

    Ali Koç, Kim Min Jae ile görüştü #3


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