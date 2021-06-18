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    Ali Koç: Kimse gelmek istemiyor

    Ali Koç: Kimse gelmek istemiyor

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör, Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 09:58
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    Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.

    Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda takımı emanet edeceği adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

    Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattı.

    Ali Koç: Kimse gelmek istemiyor #1

    “KİMSE GELMEK İSTEMİYOR”

    Koç'un toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti.

    Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp, karar vereceğiz." dediği bildirildi.

    Ali Koç: Kimse gelmek istemiyor #2

    “SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ”

    Ali Koç, 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz.

    Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç: Kimse gelmek istemiyor #3

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