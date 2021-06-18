Ali Koç: Kimse gelmek istemiyor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör, Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti." dedi.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda takımı emanet edeceği adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattı.

“KİMSE GELMEK İSTEMİYOR”

Koç'un toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti.

Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp, karar vereceğiz." dediği bildirildi.

“SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ”

Ali Koç, 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz.

Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak." ifadelerini kullandı.