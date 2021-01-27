Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninde transfer süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in transfer ediliş hikayesini anlattı.

"Mesut Özil'in kariyerini konuşacak kişi ben değilim, zaten herkes tanıyor. Hepimiz pek çok kez Fenerbahçe sevgisini, sevdasını, çocukluğundaki aşkını biliyoruz, bunu değişik yerlerde sık sık dile getirdi. Bu hikayenin başlangıç tarihi 7 Haziran 2019, Mesut'un evlenme tarihi. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. Büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. Sayın Acun Ilıcalı o gün bir tweet attı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer' dedi. Bu tweet, binlerce Fenerbahçe taraftarının arzusunun fitilini ateşledi."





"BİR YAZ GÜNÜ ACUN'LA KONUŞUYORDUK"

"Mesut Özil'in transferinin ateşi 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win Win kampanyasında başladı. Biz o gün aslında yeni bir hikayeyi başlatmışız.

Bu hikayenin pek çok kahramanı ve emek harcayanı oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, sevgi ve selamları var. Bağlantı yapacaktık ama saat problemi olduğu için 'Yapmayalım' dedi. Bir yaz günü Acun'la konuşuyorduk, 'Başkan dedi, Acun'un sözleşmesi seneye bitiyor ve Ocak ayından itibaren yeni sene için imzalayabilir. Seneye Haziran'da Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Nasıl yapacağız, maliyeti nasıl karşılayacağız' dedim. Acun dedi ki, 'Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Gelecekse Ocak'ta gelsin' dedim. O da 'Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum' dedim. Biraz düşündük ve Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı."

Ali Koç, Mesut Özil transferinin hikayesini anlattı VİDEO

"ERKUT BİZE 'GÖRÜŞELİM' DEDİ"

"Kasım ayında menajeri Erkut ile konuştuk. Bu transferin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Neden inandım? Erkut dedi ki, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu 35-36 yayında istemiyor. Fırsat doğuyor, kısa sürede görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık'ta Mesut Özil sorusu soruldu. Ben de 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse, bir rüya gerçekleşir' demiştim."





"LONDRA'YA ACUN, BEN, EMRE AYRI AYRI GİTTİK"

"8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin, duyulmasın istedik."

"WENGER'E SORDUM, NASIL DEDİM"

"Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, 'Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar mı?' diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. 10 Aralık'ta Londra dışında bir yerde, bir dostumuzun evinde buluştuk. Zamanında Arsenal'in büyük transferleri bu evde yapılmıştı."





"BANA FENERBAHÇE HAYALİNDEN BAHSETTİ"

"Mesut'la oturduk, konuştuk, dertleştik. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti. Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve huzurlarınızda, karşınızdayız. Bir rüya olarak görülen, bazıları tarafından imkansız olarak görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Dünya futbolunda kariyeri bu kadar büyük olmasa da Fenerbahçe birçok transferi gerçekleştirdi."

"BUGÜN BALAYI BİTİYOR"

"Real Madrid'i yönetti, Arsenal'e rekor bir rakamla transfer oldu. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut, Fenerbahçesi'ne kavuştu. Artık camiamızın bir parçası. Bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor. Futbolun bir takım oyun olduğunu bilen büyük bir karakter. Adaptasyon sürecini en kısa sürede atlatarak takıma uyum sağlayacağına inanıyorum. Artık balayı bitti"

"KİM OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERECEK"

"Mesut Özil, tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu gösterecek ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Aramıza hoş geldin. Yolumuz açık ve şansımız bol olsun."

