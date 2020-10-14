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- Ali Koç: Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzalayacağız
Ali Koç: Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzalayacağız
Ali Koç, takımda kalıp kalmayacağız belirsiz olan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 16:46
- Güncelleme : 14.10.2020 - 16:46
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.
Erol Bulut'a övgüler yağdıran Koç, "Bilgisi, eğitimi, futbolculara yaklaşımı, kadroda adaletli yapısı, futbolcularla diyalogları ve yaklaşımı. Erol Bulut en doğru kararlarımızdan biri." dedi.
"ÖMER FARUK'LA SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"
Takımda kalıp kalmayacağız belirsiz olan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz hakkında da konuşan Koç, "Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzalayacağız." dedi.