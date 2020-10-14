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Ali Koç: Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzalayacağız

Ali Koç: Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzalayacağız

Ali Koç, takımda kalıp kalmayacağız belirsiz olan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.